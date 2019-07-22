Питерец заплатит более 2,5 миллионов штрафа за попытку дать взятку

22.07.2019 18:22 72

46-летний житель Санкт-Петербурга попытался при помощи взятки в 175 тысяч изменить наказание за работающих в фирме нелегалов.

Мужчина просил сотрудника ОМВД оформить правонарушение на должностное лицо, а не на организацию.

Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о противоправных действиях, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 22 июля.

В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело, после рассмотрения которого, фигуранту назначили штраф в 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com