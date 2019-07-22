Калужские пожарные-добровольцы спасли 3 человек и имущество на 51 миллион

22.07.2019 17:31 113

С начала года сотрудники добровольной пожарной охраны самостоятельно потушили 54 пожара, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 22 июля.

Кроме того, пожарные-добровольцы участвовали в тушении 169 пожаров, спасли 3 человека, а также имущество на сумму 51 миллион 65 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.