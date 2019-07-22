Нелегалов нашли в цехе по производству плитки

22.07.2019 16:53 179

Сотрудники полиции обнаружили нелегалов, работающих в цехе по производству тротуарной плитки в Тарусском районе. В отношении иностранных граждан было составлено 18 протоколов, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 22 июля.

6 человек работали без патентов, 7 – нарушили режим пребывания в стране, 5 – предоставили ложные сведения.

Нарушителей оштрафовали на 2 000 рублей.

Оперативники устанавливают работодателя, который незаконно использовал труд мигрантов. Ему грозит от 250 до 800 тысяч штрафа за каждого рабочего.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.