Калужанка оставила гостя ночевать, а он ее обокрал

22.07.2019 10:28 300

К 38-летней жительнице Малоярославецкого района зашел в гости 45-летний знакомый.

Хозяйка выпила с приятелем и оставила его у себя дома ночевать, а сама отправилась к подруге.

Вернувшись утром, женщина обнаружила, что гостя уже нет, а из дома пропали системный блок, монитор, компьютерная мышь и роутер.

Потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 22 июля.

Гражданин в краже сознался и рассказал, что имущество уже продал, а деньги потратил.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит 2 года тюрьмы.

Фото: Pixabay.com