Калужские полицейские проверили подростков

22.07.2019 08:01 508

С 8 по 12 июля в области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток: опасный возраст», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 21 июля.

За это время 265 стражей порядка посетили 849 детей и 750 родителей, состоящих на учете в ПНД. Было поставлено на профилактическое наблюдение 29 детей и 30 родителей.

Полицейские проверили места, где могут находиться подростки: бары, торговые центры, общественный транспорт, клубы и другие.

Также 22 тинейджера обнаружили ночью в местах, где им законом запрещено быть.

В отделение полиции были доставлены 50 подростков, 1 из которых помещен в орган социальной защиты, 2 – в медучреждения, 47 – возвращены родителям.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.