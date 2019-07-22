Калужские полицейские проверили подростков

С 8 по 12 июля в области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток: опасный возраст», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 21 июля.
За это время 265 стражей порядка посетили 849 детей и 750 родителей, состоящих на учете в ПНД. Было поставлено на профилактическое наблюдение 29 детей и 30 родителей.
Полицейские проверили места, где могут находиться подростки: бары, торговые центры, общественный транспорт, клубы и другие.
Также 22 тинейджера обнаружили ночью в местах, где им законом запрещено быть.
В отделение полиции были доставлены 50 подростков, 1 из которых помещен в орган социальной защиты, 2 – в медучреждения, 47 – возвращены родителям.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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