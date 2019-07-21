«КАМАЗ» протаранил «пятнадцатую» в Калуге

21.07.2019 12:00 85

В воскресенье, 21 июля, в девять утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Столкнулись автомобили «КАМАЗ» и «ВАЗ-2115» на улице Советской. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, бригада скорой помощи и патруль ДПС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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