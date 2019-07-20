Обнинская спортсменка завоевала пять золотых медалей

20.07.2019 15:02 117

Накануне в Йошкар-Оле состоялась III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов.

На соревнования приехали почти 2 000 человек из 65 регионов России. Всего было разыграно 574 комплектов медалей.

Обнинская спортсменка Елена Коржавина завоевала пять первых мест в дисциплине «плавание слепых», сообщила пресс-служба Администрации наукограда в пятницу, 19 июля.

Также девушка выполнила квалификацию мастера спорта.

Для Елены это были первые Всероссийские соревнования.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.