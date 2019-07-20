Жилой дом сгорел в Людиновском районе

В субботу, 20 июля, в 9:35 спасателям поступило сообщение о пожаре в Людиновском районе.
Загорелся жилой дом на улице Московской в деревне Вербижичи.
На месте происшествия работали 12 пожарных и 3 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар ликвидировали. В огне никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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