Французскую делегацию пригласили на юбилей Калуги

Сегодня свой дружеский визит в Калугу завершает делегация города Пуасси во главе с мэром Карлом Оливом. Это ответный официальный визит французских друзей, которые не только познакомились с Калугой, но и договорились о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в разных сферах.

Французских чиновников пригласили на празднование 650-летия Калуги.

Делегация также осмотрела ряд калужских промышленных предприятий, побывала в детском технопарке «Кванториум», музее народного искусства «Дом мастеров», в 19-й гимназии, средней школе № 45, спортивной школе «Космос» и в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Фото: городская управа Калуги.