В Обнинске на сэкономленные средства отремонтируют еще одну улицу

19.07.2019 18:10 143

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Обнинске идет замена асфальта на 11 крупных участках улиц Королева, Гагарина, Университетская, Красных Зорь, Жолио-Кюри, Кончаловского, Кутузова, Самсоновский проезд, улицы Жукова и площади перед Вечным огнем, проспекте Ленина. По итогам торгов и экономии средств в проект включен ремонт улицы Калужская от проспекта Маркса до улицы Энгельса, сообщает администрация наукограда 19 июля.

Работа подрядчика контролируется с помощью фото- и видеофиксации ремонта. Приемка работ будет производиться по итогам заключения независимой лаборатории.

Напомним, с 2019 года Калужская область - участник национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог Калужская область из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» получит более трех миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.