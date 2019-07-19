Молодые мамы смогут освоить новую профессию в декрете

19.07.2019 17:00 100

В рамках национального проекта «Демография» в Калужской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет».

Одно из направлений регионального преокта - организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Молодые мамы после декрета смогут вернуться на свое прежнее место работы, но уже с новыми навыками, либо найти другое место, где можно будет совмещать работу и воспитание ребенка.

Реализация проекта начнется с 2020 года. Для участия в проекте следует обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

Фото: phere.com.