Молодые мамы смогут освоить новую профессию в декрете

В рамках национального проекта «Демография» в Калужской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет».
Одно из направлений регионального преокта - организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Молодые мамы после декрета смогут вернуться на свое прежнее место работы, но уже с новыми навыками, либо найти другое место, где можно будет совмещать работу и воспитание ребенка.
Реализация проекта начнется с 2020 года. Для участия в проекте следует обратиться в центр занятости населения по месту жительства.
Фото: phere.com.
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