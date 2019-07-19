Говядина и масло подорожали, а капуста подешевела

19.07.2019 13:45 110

На заседании рабочей группы по необоснованному повышению цен на продовольственные товары озвучили, как изменились цены за период с 10 по 17 июля. Говядина подорожала на 1,3%, сливочное масло - на 1,2%. Подешевел сахарный песок - на 1,7%, вареная колбаса - на 1,1%, копченая рыба - на 0,9%. Мвежая морковь выросла в цене - на 2,6%, а свежая капуста, наоборот, подешевела на 9%.

По данным статистики минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на творог, сыр, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, пшено, крупу гречневую-ядрицу, морковь, помидоры свежие, яблоки. Максимальные – на огурцы свежие.

На рынке нефтепродуктов в период с 10 по 17 июля уменьшились оптовые цены на бензин – в среднем на 1,18%, на дизельное топливо – остались на прежнем уровне. Розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по дизельному топливу (43,93 руб./л) и 8-е место - по бензину автомобильному (43,87 руб./л).

Фото: phere.com.