Осужденные соревновались в силовом троеборье

19.07.2019 16:38 97

В исправительной колонии №2 17 июля прошли соревнования среди осужденных по силовому троеборью. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСИН. После необходимого инструктажа и жеребьевки участники соревнований выполнили жим штанги лежа, подтягивание, толчок двумя гирями. На выполнение трех видов упражнений давалась всего минута.

Все осужденные показали отличную физическую подготовку и были награждены почетными грамотами.

Фото: УФСИН России по Калужской области.