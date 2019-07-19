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Двое мужчин украли гусей и съели их

19.07.2019 16:09 0 155
Двое мужчин украли гусей и съели их

В Барятинском районе местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже девяти гусей. Как выяснили полицейские, кто-то незаконно проник на территорию частного домовладения и похитил птиц.

Позже полицейские задержали двух мужчин - 53-летнего местного жителя и 48-летнего  жителя Ростовской области. Ранее они уже были судимы за аналогичные преступления. В отделе полиции мужчины признались в содеянном и рассказали, что гусей уже съели. В отношении  «гурманов» возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: УМВД России по Калужской области.


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Тэги: гуси кража
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