Двое мужчин украли гусей и съели их

19.07.2019 16:09 155

В Барятинском районе местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже девяти гусей. Как выяснили полицейские, кто-то незаконно проник на территорию частного домовладения и похитил птиц.

Позже полицейские задержали двух мужчин - 53-летнего местного жителя и 48-летнего жителя Ростовской области. Ранее они уже были судимы за аналогичные преступления. В отделе полиции мужчины признались в содеянном и рассказали, что гусей уже съели. В отношении «гурманов» возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: УМВД России по Калужской области.