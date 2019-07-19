В Малоярославце сгорел нежилой дом

19.07.2019 15:52 135

Этой ночью, 19 июля, поступило сообщение о пожаре в доме по улице Звездной в Малоярославце. Горел нежилой дом, пострадавших нет.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, на месте работали 8 человек и 2 единицы техники. На место направлен инспектор государственно-пожарного надзора.

Сообщать о пожаре или чрезвычайной ситуации можно по телефону «112», «01», с мобильного «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.