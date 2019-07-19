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Госавтоинспекторы проверили калужские автобусы

19.07.2019 13:03 1 216
Госавтоинспекторы проверили калужские автобусы

Сотрудники регионального УГИБДД продолжают  оперативно-профилактическое мероприятие «Обеспечение безопасности пассажирских перевозок». Проверку устроили на одной из конечных остановок общественного транспорта. За час проверили более 40 автобусов. Каждый водитель должен был предоставить: водительское удостоверение, путевой лист, полис ОСАГО, сведения, подтверждающие прохождение технического осмотра и медицинского работника, а также показания тахографа, которым оснащается общественный транспорт.

В этот раз пристальное внимание уделялось запасным выходам транспортных средств. Стражи порядка проверили их исправность и напомнили водителям в ходе профилактических бесед, что выходы всегда должны находиться в свободном доступе, ведь в случае дорожно-транспортного происшествия они могут стать единственным способом покинуть автобус.   

Из 40 проверенных транспортных средств, только в 3 случаях выявлены нарушения:они коснулись неиспользования тахографов, а также наличие технических неисправностей. В отношении трех водителей сотрудниками полиции на месте составлены административные материалы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: автобус ГИБДД безопасность
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