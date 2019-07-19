Две легковушки столкнулись в Козельском районе

19.07.2019 11:16 50

Автомобили «Тойота» и «ВАЗ 2115» столкнулись 18 июля около 21 часа в Козельском районе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС. В результате ДТП есть пострадавший. Для устранения последствий аварии работали 12 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.