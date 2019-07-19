Калужский омбудсмен получил медаль от президента

19.07.2019 10:55 89

Президент России Владимир Путин 17 июля подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека РФ.

Награда калужскому омбудсмену присвоена «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Юрий Зельников помогает калужанам защищать свои права с 2003 года. В марте этого года депутаты областного Законодательного собрания переизбрали омбудсмена на новый срок-еще на пять лет.

Фото: страница Юрия Зельникова в Facebook.