Обнинские волейболисты успешно начали соревнования в Португалии

Обнинские спортсмены Артем Ярзуткин и Максим Сиволап первыми из клуба "Обнинск" стартовали на престижных соревнованиях по пляжному волейболу. Наши волейболисты добились двух побед на этапе "Мирового тура" элитной категории "4 звезды". Сначала были обыграны испанцы Дуке/Х.Уэрта – 21:14, 21:16, а во втором раунде наши волейболисты переиграли кубинцев Гонсалес/Рейес – 18:21, 21:16, 15:10. Обнинские спортсмены пробились в групповой этап, где их ожидают три пары из США.
Успешно выступает еще одна представительница клуба «Обнинск» Светлана Холомина в паре в паре со спортсменкой из Краснодарского края Надеждой Макрогузовой. Россиянки выиграли свою группу, добившись двух побед. Сначала были повержены соотечественницы Дабижа/Рудых – 21:19, 21:16. После этого Светлана и Надежда разгромили пару из Швейцарии Хайдрих/Верге-Депре – 21:12, 21:15. Россиянки пробились сразу во второй раунд плей-офф.
Многократные чемпионки первенств Европы и мира Мария Бочарова и Мария Воронина продолжают успешно выступать и на взрослом уровне. Перспективные воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина, правда, уступили в первом матче в Португалии опытной американской паре. Но во втором поединке наши Маши одолели хозяек турнира Пакуето/Пинхейро – 21:17, 21:19.
В первом раунде плей-офф элитного турнира в Португалии одну из самых перспективных пар мира будут экзаменовать опытнейшие спортсменки из Бразилии Агата/Дуда.
Фото: ВК Обнинск.
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