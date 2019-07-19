В Обнинске пройдет праздник «Читай, город!»

Сегодня в Обнинске на площади перед Центральной библиотекой ( ул.Энгельса, 14) пройдут мероприятия, пириуроченные ко Дню города. Программу праздника «Читай, город!» опубликовали на сайте администрации наукограда 19 июля.
С 16-00 до 20-00 на площади будут работать летний читальный зал, книжные выставки, фотовернисаж «Обнинск глазами читателей». Ольга Алифанова - калужский детский писатель и Елизавета Мацупко - автор книг об Обнинске, расскажут о своих книгах и предложат их покупателям.
Вход свободный.
Фото: Администрация Обнинска.
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