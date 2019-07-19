В Обнинске пройдет праздник «Читай, город!»

19.07.2019 09:43 121

Сегодня в Обнинске на площади перед Центральной библиотекой ( ул.Энгельса, 14) пройдут мероприятия, пириуроченные ко Дню города. Программу праздника «Читай, город!» опубликовали на сайте администрации наукограда 19 июля.

С 16-00 до 20-00 на площади будут работать летний читальный зал, книжные выставки, фотовернисаж «Обнинск глазами читателей». Ольга Алифанова - калужский детский писатель и Елизавета Мацупко - автор книг об Обнинске, расскажут о своих книгах и предложат их покупателям.

16-00 -Литературно- развлекательная программа «Здесь всё моё, и я отсюда родом».

16-30- Игровая программа с умными и находчивыми Фиксиками.

17-30 -Выступают артисты театра «Д.Е.М.И.».

18-00 - Концерт заслуженной артистки России, победительницы шоу «Голос 60+» Лидии Музалевой.

19-00 - «Здесь мое осталось сердце». Выступают участники ТО «Оазис» Татьяна Раецкая, Николай Каипецкий и ЛитО «Сонет» под руководством Эльвиры Частиковой.

Вход свободный.

Фото: Администрация Обнинска.