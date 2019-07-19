Две женщины пропали в лесу в Кировском районе

Поисковый отряд "Лиза Алерт" в своей группе в "ВКонтакте" поздно вечером 18 июля сообщил о поиске двух женщин. В Кировском районе пропали Наталья Меньщикова 59 лет и Зарина Рогачева, ей 42 года. Они ушли в лес 17 июля и не вернулись.
Присоединиться к поискам можно в селе Фоминичи, там развернут штаб. Для этого необходимо связаться с координаторами поиска или с волонтерами. Форма одежды: мокрый лес. Всех, кто что-либо знает о нахождении пропавших, просят сообщать по телефону 8 800 700 54 52 или 112
Фото: "Лиза Алерт"
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