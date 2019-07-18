Следственный комитет подвел итоги работы за полгода

18.07.2019 20:13 83

В четверг, 18 июля, в СУ СК РФ по Калужской области состоялось заседание коллегии по итогам работы за 1 полугодие, сообщила пресс-служба ведомства.

Количество правонарушений в области выросло на 1% относительно аналогичного периода прошлого года.

Всего было зарегистрировано 8706 преступлений. Из них:

26 убийств и покушений на убийство;

13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего;

16 изнасилований и покушений на изнасилование.

Раскрываемость указанных категорий противоправный действий составила – 100%, говорится в пресс-релизе.

На ближайшее время приоритетными задачами для следователей будут профилактическая работа с несовершеннолетними и возмещение ущерба от преступлений.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.