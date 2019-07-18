Следственный комитет подвел итоги работы за полгода

В четверг, 18 июля, в СУ СК РФ по Калужской области состоялось заседание коллегии по итогам работы за 1 полугодие, сообщила пресс-служба ведомства.
Количество правонарушений в области выросло на 1% относительно аналогичного периода прошлого года.
Всего было зарегистрировано 8706 преступлений. Из них:
Раскрываемость указанных категорий противоправный действий составила – 100%, говорится в пресс-релизе.
На ближайшее время приоритетными задачами для следователей будут профилактическая работа с несовершеннолетними и возмещение ущерба от преступлений.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.
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