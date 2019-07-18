2 километра реки Жиздры очистили в рамках нацпроекта

18.07.2019 18:55 175

Работы по расчистке реки Жиздра были начаты в 2017 году в рамках нацпроекта «Экология».

На сегодняшний день очищено 2,1 километра, сообщила пресс-служба Минприроды в четверг, 18 июля.

Общая стоимость проводимых мероприятий составит более 13 миллионов рублей, которые выделят из бюджета.

Окончание планируется в 2020 году.

Фото: Pixabay.com