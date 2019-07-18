25 кубов мусора обнаружили с лесу под Барятино

18.07.2019 16:06 88

Прокуратура обнаружила стихийную свалку в лесу на территории Барятинского района.

Около 25 кубов крупногабаритных бытовых отходов было свалено на участке 100 квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 июля.

В адрес руководства лесничества было внесено представление.

В результате, ответственного лесовода дисциплинарно наказали, но мусор так и не убрали.

Тогда прокурор составил иск в суд, чтобы обязать лесников убрать отходы.

В суде представитель лесничества заверил, что свалку в ближайшее время ликвидируют.

Фото: Pixabay.com