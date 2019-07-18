25 кубов мусора обнаружили с лесу под Барятино

Прокуратура обнаружила стихийную свалку в лесу на территории Барятинского района.
Около 25 кубов крупногабаритных бытовых отходов было свалено на участке 100 квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 июля.
В адрес руководства лесничества было внесено представление.
В результате, ответственного лесовода дисциплинарно наказали, но мусор так и не убрали.
Тогда прокурор составил иск в суд, чтобы обязать лесников убрать отходы.
В суде представитель лесничества заверил, что свалку в ближайшее время ликвидируют.
Фото: Pixabay.com
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