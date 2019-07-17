Арестованное судебными приставами имущество уйдет с молотка

17.07.2019 22:00 55

Имущество, арестованное судебными приставами уйдет с молотка 6 августа. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 17 июля. На торги выставят несколько автомобилей, квартиру и земельный участок.

Проводиться торги будут по адресу г. Калуга, ул. Баженова, д.2. Принять участие в них по предварительной заявке может любой желающий. Даты окончания приема заявок 30 июля.