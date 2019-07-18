Две дороги отремонтируют в области по требованию прокуратуры

18.07.2019 07:05 88

Прокуратура потребовала отремонтировать две дороги в Калужской области. Об этом сообщает официальный сайт ведомства 17 июля. Одна из них – это дорога «Воскресенское-Фелисово», протяженностью 4 километра. В прокуратуру с коллективной жалобой обратились местные жители. Проверка показала, что дорожное полотно сплошь покрыто ямами и выбоинами. Суд поддержал иск правоохранителей и обязал местную администрацию приступить к ремонту.

Вторая дорога находится на улице Животноводческой в селе Зикеево. На ее плохое состояние пожаловался местный житель. Проверка показала, что крупная щебенка, которой отсыпана дорога, не соответствует нормам. Суд принял решение в пользу местных жителей, ремонтные работы уже начались.

Фото: pxhere.com