Экологический патруль создадут в Малоярославецком районе

17.07.2019 17:37 27

В Малоярославецком районе создадут экологический патруль. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 17 июля. Под охрану местные активисты планируют взять четыре сельских поселения: поселок Детчино, деревню Шумятино, село Недельное и деревню Ерденево. Планируется, что патруль будет работать совместно с полицейскими.

Как отмечают активисты района, в основном экология страдает от строительного мусора, завозимого из Московского региона, а так же от дачников, которые выбрасывают бытовой мусор в местные леса.

Фото: pxhere.com