На трассе "Москва-Рославль" сбили 14-летнюю девочку

17.07.2019 16:51 109

14-летнюю девочку сбили на трассе «Москва-Рославль». Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 17 июля. Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина ехала со стороны Москвы и сбила ребенка.

В результате аварии девочка получила травмы и доставлена в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Фото: pixnio.com