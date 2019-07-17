На трассе "Москва-Рославль" сбили 14-летнюю девочку

14-летнюю девочку сбили на трассе «Москва-Рославль». Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 17 июля. Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина ехала со стороны Москвы и сбила ребенка.
В результате аварии девочка получила травмы и доставлена в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.
Фото: pixnio.com
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