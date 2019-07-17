Осужденных наркоманов и алкоголиков лечили от зависимости медитацией

17.07.2019 15:03 174

В калужской исправительной колонии провели психологические занятия с заключенными, имеющими наркотическую и алкогольную зависимость. Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 17 июля. С арестантами провели сеанс медитации. Эта техника, по словам психологов колонии, помогает снять напряжение и развивает навыки самоконтроля.

Как отмечают сами заключенные, медитация подействовала на них благотворно. Они стали более терпимы и сдержаны.

Фото: pexels.com