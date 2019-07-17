Пьяный мигрант за рулем иномарки пытался сбежать от полиции, но врезался в столб

В Калуге за пьяную езду задержан 47-летний житель ближнего зарубежья. Об это сообщает областное УМВД России 17 июля. Мужчина проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться. Полицейские гнались за ним со включенными спецсигналами через весь город. На перекрестке Московская-Азарово лихач проехал на красный, а затем врезался в дорожный знак.
Экспертиза показала, что водитель был пьян. В его отношении составлены протоколы об административном правонарушении, автомобиль отправлен на штрафстоянку.
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