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В Обнинске пройдут соревнования по воркауту

17.07.2019 11:02 0 114
В Обнинске пройдут соревнования по воркауту

В Обнинске 21 июля пройдут соревнования по воркауту. Турнир приурочат ко Дню города. Об этом пишет официальный информационный портал администрации наукограда 17 июля. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 14 лет. Они должны будут отжиматься, подтягиваться и сгибать-разгибать руки из положения упор лежа.

Пройдет турнир в городском парке в 12.00. Перед началом соревнований профессиональные спортсмены покажут мастер-класс.

Фото: pexels.com


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Тэги: обнинск воркаут день города
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