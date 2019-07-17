В Обнинске пройдут соревнования по воркауту

17.07.2019 11:02 114

В Обнинске 21 июля пройдут соревнования по воркауту. Турнир приурочат ко Дню города. Об этом пишет официальный информационный портал администрации наукограда 17 июля. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 14 лет. Они должны будут отжиматься, подтягиваться и сгибать-разгибать руки из положения упор лежа.

Пройдет турнир в городском парке в 12.00. Перед началом соревнований профессиональные спортсмены покажут мастер-класс.

Фото: pexels.com