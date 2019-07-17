Полгода исправительных работ получил нерадивый отец за долги по алиментам

17.07.2019 09:46 196

За долги по алиментам жителя области привлекли к уголовной ответственности. Об этом пишет УФССП России по Калужской области 17 июля. Мужчина задолжал своей 6-летней дочери свыше ста тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно предупреждали его об ответственности, но безуспешно.

За ум горе-отец взялся только после возбуждения уголовного дела. Узнав об этом, должник устроился на официальную работу и согласился платить алименты. Однако от наказания его это не спасло. Суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ.