38 исков в суд было направлено прокурорами за нарушение пожарной безопасности

За нарушение пожарной безопасности прокуроры направили в суд 38 исков. Об этом сообщает официальный сайт ведомства 16 июля. Проверка школ, больниц и торговых центров области показала, что основные нарушения - это сломанные пожарные сигнализации, отсутсвие огнетушителей и закрытые эвакуационные выходы.
Ответственные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
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