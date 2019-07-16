38 исков в суд было направлено прокурорами за нарушение пожарной безопасности

16.07.2019 19:40 63

За нарушение пожарной безопасности прокуроры направили в суд 38 исков. Об этом сообщает официальный сайт ведомства 16 июля. Проверка школ, больниц и торговых центров области показала, что основные нарушения - это сломанные пожарные сигнализации, отсутсвие огнетушителей и закрытые эвакуационные выходы. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей