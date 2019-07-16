Малоимущим семьям наукограда выделили свыше 3 миллионов рублей

16.07.2019 18:53 96

В Обнинске на поддержку малоимущих семей в 2019 году направили три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщает справочно-информационный портал «Obninsk.name» 16 июля. Материальную поддержку оказали 553 жителям наукограда. Суммы варьировались от 2 до 100 тысяч рублей.

Самую крупную финансовую помощь получили жители, пострадавшие от пожара. Так же сумму в 20 тысяч рублей выделили студенту на похороны мамы.

Фото: pxhere.com



