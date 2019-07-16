Семнадцатилетний парень продавал наркотики в составе группировки

16.07.2019 18:46 127

В Обнинске передано в суд дело против трех наркодиллеров. Самому младшему из них всего 17 лет. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области 16 июля. Молодые люди распространяли товар с помощью тайников-закладок. О месте нахождения зелья покупателям сообщали через интернет. При задержании у продавцов обнаружили пакеты с наркотиками весом 680 граммов.

Двум других наркодиллерам едва исполнилось 22 года. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался.