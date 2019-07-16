Погода станет еще хуже

16.07.2019 15:10 337

В Калужской области резко ухудшится погода. О штормовом предупреждении сообщает региональное Управление МЧС России по Калужской области 16 июля. Жителей региона в течение ближайших суток ожидает сильный дождь, гроза, порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Калужан просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Фото: pexels.com



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