Шестьдесят тысяч рублей из чужой зарплаты украл сотрудник кировского предприятия

В Кировском районе за кражу задержан 31-летний местный житель. Мужчина, будучи сотрудником предприятия, зашел в кабинет директора, открыл сейф и положил себе в карман 60 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 16 июля. Совершить кражу преступнику не составило труда. Ключ был прикреплен на дверь сейфа с помощью магнита. Украденные деньги предназначались для зарплаты работникам фирмы.
Ранее преступник уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас он находится под стражей, ему грозит 5 лет тюрьмы.
Фото: pexels.com
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