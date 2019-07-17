Шестьдесят тысяч рублей из чужой зарплаты украл сотрудник кировского предприятия

17.07.2019 07:00 235

В Кировском районе за кражу задержан 31-летний местный житель. Мужчина, будучи сотрудником предприятия, зашел в кабинет директора, открыл сейф и положил себе в карман 60 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 16 июля. Совершить кражу преступнику не составило труда. Ключ был прикреплен на дверь сейфа с помощью магнита. Украденные деньги предназначались для зарплаты работникам фирмы.

Ранее преступник уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас он находится под стражей, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Фото: pexels.com