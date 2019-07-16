«Ниссан» слетел в кювет в Козельске

16.07.2019 14:14 215

В Козельске "Ниссан" слетел с дороги в кювет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 16 июля. ДТП произошло на улице Чкалова. Водитель машины пострадал. Для ликвидации ДТП на место выехали 9 представителей спецслужб. Причины аварии уточняются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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