«Ниссан» слетел в кювет в Козельске

В Козельске "Ниссан" слетел с дороги в кювет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 16 июля. ДТП произошло на улице Чкалова. Водитель машины пострадал.
Для ликвидации ДТП на место выехали 9 представителей спецслужб. Причины аварии уточняются.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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