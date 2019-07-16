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Заплатила за брак, но с мужем не жила и дня мигрантка из Таджикистана

16.07.2019 21:13 0 158
Заплатила за брак, но с мужем не жила и дня мигрантка из Таджикистана

Приезжая их Таджикистана женщина заплатила за брак жителю Дзержинского района. Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 16 июля. Однако семьи у пары не вышло. Регистрация брака нужна была мигранте только ради возможности жить на территории России. Вместе фиктивные супруги не проживали и дня.

Прокуратура Дзержинского района подала документы о признании брака недействительным в суд.


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Тэги: фиктивный брак мигрантка прокуратура
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