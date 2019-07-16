Автомобили скорой помощи в Ульяновском районе изношены на 100 процентов

16.07.2019 14:02 208

В Ульяновском районе уровень износ автомобилей скорой медицинской помощи составляет 100% Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 16 июля. Правоохранители провели проверку медучереждений региона. Среди нарушений так же отсутствие в бригадах скорой помощи Обнинска и Малоярославца анестезиологов-реаниматологов, острая нехватка оборудования и лекарств в ФАПах Дзержинского, Боровского, Жуковского, Перемышльского и Спас-Деменского районов.

Всего в ходе проверки выявлено 466 нарушений законодательства, в суд направлено 55 заявлений.