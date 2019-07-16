124 снаряда времен войны обезврежено в области

16.07.2019 13:06 196

В регионе за два дня обезврежено 124 снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 16 июля. Практически все они были обнаружены в лесном массиве около д. Сининка Барятинского района. Здесь спасатели обезвредили артилеристские снаряды, шомпольные и ручные гранаты, противотанковые и минометные мины и одну авиабобму.

Так же минометные мины, реактивные и артилеристские снаряды обнаружены в лесах Юхновского, Козельского и Кировского районов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.