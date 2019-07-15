Прокуратура потребовала оградить свалки бордюрами

15.07.2019 18:45 201

Прокуратура проверила свалки в 5 поселениях Ферзиковского района после обращения местных жителей.

Было выявлено, что площадки с мусорными контейнерами не огорожены бордюрами и не имеют асфальтового покрытия, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.

По данным нарушениям было составлено и направлено в суд 5 исков, чтобы обязать муниципалитет привести площадки в соответствие с санитарными нормами.

Фото: Pixabay.com