Обнинцы стали победителями в ретро-ралли среди новичков

15.07.2019 18:13 53

Накануне в Екатеринбурге состоялось ретро-ралли «Кубок Урала». В мероприятии участвовало около 60 человек со всей России.

Заезд длился в общей сложности пять часов.

Все машины-участницы пробега выпущены в период с 1930 по 1988 год. Перед стартом жюри тщательно проверило каждое авто на оригинальность.

Алексей Бабаев и Денис Грибченков из Обнинска стали лучшими в категории «Новички», сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 15 июля.

Экипаж участвовал в марафоне на Mercedes-Benz 220SE 1959 года.

Фото: новостной портал Obninsk.Name