Обнинский «Квант» сыграет с липецким «Металлургом»

Во вторник, 16 июля, на стадионе «Труд» состоится первая домашняя игра СК «Квант», сообщила пресс-служба администрации Обнинска.
Обнинцы встретятся с «Металлургом» из Липецка.
Игра пройдет в рамках первенства России среди команд клубов ПФЛ 2019/2020 зоны «Центр».
Начало игры в 18:30. Вход свободный.
Всех желающих приглашают прийти и поддержать спортсменов.
Фото: пресс-служба администрации Обнинска.
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