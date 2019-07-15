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Заброшенное здание молокозавода сгорело в Людиново

15.07.2019 12:28 0 145
Заброшенное здание молокозавода сгорело в Людиново

В понедельник, 15 июля, около 8 утра спасателям сообщили о пожаре в Людиново.

Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании молокозавода на улице Плеханова, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 8 человек и 3 спецмашины.

Огонь потушили, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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