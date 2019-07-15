Заброшенное здание молокозавода сгорело в Людиново

15.07.2019 12:28 145

В понедельник, 15 июля, около 8 утра спасателям сообщили о пожаре в Людиново. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании молокозавода на улице Плеханова, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек и 3 спецмашины. Огонь потушили, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей