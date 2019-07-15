Сын избил мать за отказ дать денег на опохмел

15.07.2019 12:02 193

В одной из деревень Малоярославецкого района 28-летний безработный мужчина избил свою мать кочергой, потому что та отказалась дать денег на спиртное, чтобы похмелиться.

После этого злоумышленник схватил тысячу рублей из-под подушки, где женщина хранила деньги, и ушел из дома.

Потерпевшая обратилась в медпункт, а потом сразу направилась в отделение полиции.

Стражи порядка выехали по адресу заявительницы, где и задержали уже пьяного подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 15 июля.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.