Калужские экологи отчитались о проделанной работе

15.07.2019 11:08 229

Отдел геологического и водного контроля завершил 2 рейдовых мероприятия в Перемышльском и Дзержинском районах, сообщила пресс-служба Минприроды в понедельник, 15 июля. Были обследованы реки Сечна и Высса, а также ручей Цыганка. Сотрудники ведомства составили 6 административных протоколов и выписали штрафов на сумму 143,5 тысячи рублей. Фото: пресс-служба минприроды Калужской области.



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