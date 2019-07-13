Четыре машины столкнулись в Жуковском районе

13.07.2019 21:00 290

В Жуковском районе столкнулись сразу 4 автомобиля. ДТП произошло на 388 километре автодороги А-108. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 13 июля. Дорогу не поделили «ВАЗ-2112», «МАН», «Фольксваген» и «БМВ». В результате ДТП есть пострадавший. На место аварии выехали сотрудники МЧС, бригада медицинской помощи и патруль ГИБДД. Причины аварии выясняются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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