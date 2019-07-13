«Жигули» и «Ауди» столкнулись рано утром в Калуге

13.07.2019 09:30 356

В Калуге рано утром столкнулись «ВАЗ 2112» и «Ауди». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 13 июля. ДТП произошло на улице Заокской. Есть пострадавшие. Степень тяжести травм не уточняется.

Для ликвидации аварии на место выехали сотрудники ГИБДД, бригада медиков и МЧС. Причины столкновения выясняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.