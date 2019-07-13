Главная > Новости > Одной строкой

«Жигули» и «Ауди» столкнулись рано утром в Калуге

13.07.2019 09:30 0 356
«Жигули» и «Ауди» столкнулись рано утром в Калуге

В Калуге рано утром столкнулись «ВАЗ 2112» и «Ауди». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 13 июля. ДТП произошло на улице Заокской. Есть пострадавшие. Степень тяжести травм не уточняется.

Для ликвидации аварии на место выехали сотрудники ГИБДД, бригада медиков и МЧС. Причины столкновения выясняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: авария дтп мчс
Ещё строки

Калужан и жителей окрестных деревень ждет отключение света 13.07.2019 10:30

Пропавшую пенсионерку нашли живой 13.07.2019 10:29

Сотрудника крупного предприятия оштрафовали за земли поросшие сорняками 12.07.2019 19:08

Жителя Ферзикова обязали оградить опасные постройки 12.07.2019 18:35

Водоканал обязали заасфальтировать двор после раскопок 12.07.2019 18:15

Руководителя фирмы оштрафовали на 22 тысячи за несчастный случай на производстве 12.07.2019 17:54

Прокуратура нашла нарушителя после просмотра ролика в Интернете 12.07.2019 17:40

Бывшего инспектора МВД обвинили в халатности 12.07.2019 16:43

Кондровчанин толкнул полицейского и получил 2 года «строгача» 12.07.2019 16:25

LADA Vesta и Skoda Octavia столкнулись под Перемышлем 12.07.2019 16:01

Народные новости
527 3
svezhivin
2313 18
analav
1570 15
caesar

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

05 июл 2019 12:48
Новости компаний

РСХБ назвал города проведения фестиваля «СВОЁ» в 2019 году

Пусть память будет светлой

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.

Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Киберспорт в России: есть к чему стремиться!

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.