Инспекторы заповедника подсчитали нарушения за три месяца

Сотрудники нацпарка «Угра» подвели итоги рейдов за второе полугодие, сообщила пресс-служба заповедника в пятницу, 12 июля.
Инспекторы зафиксировали, что нарушителей стало больше, чем в прошлом году.
Чаще всего калужане заезжают на автомобилях и разбивают палатки там, где им хочется, игнорируя правила, которые действуют на особо охраняемой территории.
По таким нарушениям было составлено 57 протоколов.
Всего по итогам рейдов за второй квартал было назначено 125 штрафов на сумму 398 500 рублей, изъято 2 подводных ружья и 3 единицы огнестрельного оружия.
Фото: пресс-служба заповедника «Угра».
|
Бывшего инспектора МВД обвинили в халатности 12.07.2019 16:43
Кондровчанин толкнул полицейского и получил 2 года «строгача» 12.07.2019 16:25
LADA Vesta и Skoda Octavia столкнулись под Перемышлем 12.07.2019 16:01
Лучшие лесорубы области посоревновались под Медынью 12.07.2019 14:54
Женщина узнала о кредитном долге мужа только после свадьбы 12.07.2019 14:52
Наркопритон обнаружили в центре Калуги 12.07.2019 12:23
Калужские гонщики выиграли «серебро» в Германии 12.07.2019 11:31
Калужанин угнал «пятерку», чтобы добраться до дома 12.07.2019 11:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: