Инспекторы заповедника подсчитали нарушения за три месяца

12.07.2019 15:40 152

Сотрудники нацпарка «Угра» подвели итоги рейдов за второе полугодие, сообщила пресс-служба заповедника в пятницу, 12 июля.

Инспекторы зафиксировали, что нарушителей стало больше, чем в прошлом году.

Чаще всего калужане заезжают на автомобилях и разбивают палатки там, где им хочется, игнорируя правила, которые действуют на особо охраняемой территории.

По таким нарушениям было составлено 57 протоколов.

Всего по итогам рейдов за второй квартал было назначено 125 штрафов на сумму 398 500 рублей, изъято 2 подводных ружья и 3 единицы огнестрельного оружия.

Фото: пресс-служба заповедника «Угра».